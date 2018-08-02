«Интерактивная секс-карта»: Выяснилось, какие игрушки предпочитают россияне

Сегодня, 17:57

Интимная публикация заинтересовала пользователей сети и показала им, что предпочитают жители разных регионов.

Интернет-магазином Intim Shop создана интерактивная секс-карта России, на которой опубликованы сведения о том, какие же сексуальные предпочтения у россиян. Как оказалось московский «столичный набор» - это фаллоиммитаторы, клиторальные стимуляторы и разного рода смазки.

В Санкт-Петербурге набор практически не отличается, но дополнен игрушками для мужчин. В Приамурье очень жалуют эротическое белье, а вот их соседи амурчане больше любят стандартные секс-игрушки и смазки. На Камчатке предпочитают ошейники и страпоны, а на Чукотке граждане предпочитают костюмы для ролевых игр.

В Чечне пользуются большим спросом фаллосы для двойного проникновения в сексе, а для Калининграда более приемлемы атрибуты БДСМ-игр. Самым скромным оказался Еврейский автономный округ, они остались без покупок. Возможно, они пешком ходят в секс-шоп, а не заказывают в интернете.

Данное небольшое исследование помогает понять, что вкусы людей абсолютно разнообразны и то, что популярно в одном регионе, может быть абсолютно не востребовано в другом. Для путешественников по России данная информация может быть даже полезной.