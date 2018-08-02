Тысячи трезвых десантников в Екатеринбурге провели митинг посвященный дню ВДВ

Сегодня, 18:07

Из года в год на площади Советской армии у Черного тюльпана собираются сослуживцы десантники. Сегодня они отмечают 88-ю годовщину ВДВ.

Празднования начались в городе еще рано утром, а к полудню военные собрались на площади Советской армии Екатеринбурга, где прошла официальная часть мероприятия. День ВДВ праздник, который принято отмечать масштабно. Тысячи десантников гуляют по городам России с флагами Воздушно-десантных войск. Они одеты в яркие тельняшки, на головах голубые береты. Кто-то приходит на празднование всей семьей, а кто-то присоединяется к своим боевым товарищам.

Основные торжества в Екатеринбурге прошли у мемориала «Черный тюльпан». В этом году участников праздника в голубых беретах встретили полицейские. Такое новшество в день ВДВ не позволило уральским десантникам, успевшим с раннего утра «приободриться», попасть за ограждение, которое по периметру окружало площадь. Только трезвых десантников полиция пропускала к «Черному тюльпану», остальные вспоминали сослуживцев и кричали «Ура!» за заслоном.

В торжественной части мероприятия принял министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев. Не остался в стороне праздничных торжеств и заместитель председателя Уральской ассоциации героев Сергей Воронин. От имени Героев России, которые живут на Урале, он поздравил собравшихся с днем Воздушно-десантных войск.

После минуты молчания принимавшие участие в митинге возложили цветы к мемориалу Черный тюльпан. На площади можно было купить сувениры, связанные с днем Воздушно-десантных войск. Детвора с удовольствием могла посидеть в военном автомобиле, который стоял на площади. Вдоль площади Советской армии установили стенды, которые повествовали о истории боевых действий.

Этот день объединил всех, кого жизнь связала с Воздушно-десантными войсками.