День ВДВ сподвиг губернатора Рязани надеть «виртуальную тельняшку» во «ВКонтакте»

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В честь этого праздника аватарка Николая Любимова в его аккаунте также сменила облик. Ей дорисовали тельняшку.

День ВДВ сподвиг губернатора Рязани надеть «виртуальную тельняшку» не только во «ВКонтакте», но и в действительности. Глава региона проинформировал, что он получил на это разрешение Алексея Рагозина, возглавляющего рязанское училище ВДВ.

В ней губернатор появился на стадионе «Спартак», когда там проводилось праздничное мероприятие.

Любимов отметил, что День десантника уже давно стал народным праздником, а, в особенности, в Рязани. Поздравления он разместил в своём аккаунте в ВКонтакте.

Его подписчики желают, чтобы голубой берет никогда не утратил своё достоинство и честь. А звание десантника символизировало крепость тела, верность сердца и отвагу души.

Где-то к славным символам стараются приобщаться, а где-то стараются забыть о них, как о страшном сне. На Украине под запрет попали голубые береты ВДВ. Вместо них теперь введены «натовские шапочки» красного цвета.

В соцсетях уже шутят по этому поводу, нужно быть последовательными и отменить, заодно, и голубые тельняшки. Чтобы всё было по-европейски в тон, полосочки должны тоже стать красными. А ещё их можно расположить не вдоль, а поперёк. Вот только, что при этом делать с голубым флагом ВДВ. В тон не получится. Украинскому Минобороны придётся крепко подумать. Если больше заняться нечем.