Американские журналисты приедут на плавучую поликлинику Югры

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Издание «The New York Times» намерено создать репортаж о медперсонале, который помог уже более 1800 человек. А самым интересным является место, где они проводят осмотры больных.

На плавучую поликлинику Югры, что расположена на теплоходе «Николай Пирогов» находятся 19 кабинетов. Американские журналисты приедут на нее посмотреть, а также более детально изучат работу докторов и другого персонала.

Как известно, на борту теплохода находятся небольшая операционная, 4 аппарата лучевой диагностики, а именно – стоматологический, маммографический, передвижной рентгеновский и флюорограф. Обслуживают 13 специалистов и медсестер, и работа их без какого-либо перерыва. Во время зимнего периода, когда реки начинают замерзать, работники сменяют теплоход на автобус, а все приборы отправляются в подготовленные КамАЗы.

За время работы они посетили больных 5000 раз, приняли свыше 1800 человек. За июнь 2018-го они работали в 2-х селах Белоярского и Ханты-Мансийского районов, а также в 8 населенных пунктах Кондийского района.

«The New York Times» намеревается прибыть к концу августа этого года.