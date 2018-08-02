В Татарстане в «собачьей» позе главы поселений изобразили героев басни Крылова

Сегодня, 16:12

В рамках конкурса на фестивале «Хозяйка села-2018» в Нижнекамском районе сельские чиновники показали лебедя, рака и щуку.

В Татарстане в «собачьей» позе главы поселений Красноключинского, Старошешминского и Майскогорского изобразили героев басни Крылова. Оказалось, таким оригинальным способом организаторы решили разбавить стандартный конкурс по перетягиванию канатов.

Трех героев басни Крылова сыграли Ильдус Зайнутдинов, Фидан Ахметов, а также Сергей Шумилов. Гостям «Хозяйки села» очень понравилась такая демонстрация, селяне от души по-доброму посмеялись над местными чиновниками.

Конкурс в районе проводится уже в седьмой раз, но в этом году от президента РФ Владимира Путина получен грант размером в 300 тысяч рублей. Всего в конкурсе приняли участие 15 участниц, которые получили достойные призы.

Напомним, в Татарстане 31 июля скончался 69-летний мужчина, который получил тяжелые травмы от собственного быка.