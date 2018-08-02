Московские десантники приобщили к купанию в фонтанах своих жен и детей

Сегодня, 15:45

Туристы поражены размаху, с которым празднуется День ВДВ в России, а таких народных гуляний приезжие нигде не видели. Правоохранители стоят на страже, многие площади в крупных городах уже заполнились «голубыми беретами» и тельняшками.

Десантники в этом году не отмечают праздник в одиночку, а приобщили к купанию в фонтанах своих жен и детей. Малыши заходили в воду первыми, а следом за ними от летней жары в прохладных местах спасались и виновники торжества. Пока не сообщалось ни об одном случае нарушения правопорядка, но еще не вечер.

Фонтаны в некоторых городах власти отключили заблаговременно, в «профилактических целях».

Туристы, посетившие площади в Москве, Петербурге и других городах рассказали, что не боятся десантников и считают их крутыми ребятами, которые могли бы их защитить. Некоторые свидетели событий подчеркнули, что у них на родине праздники подобной направленности так ярко не отмечают, но Россия отличается от других, как обычно.