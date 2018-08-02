В Саратове на День ВДВ глава городской полиции прыгнул в Волгу

Сегодня, 14:50

В российских регионах по традиции широко празднуется День ВДВ, с тем лишь отличием, что обязательное купание в фонтанах стало для ветеранов уже "дурным тоном".

В Саратове, например, на День ВДВ глава городской полиции Андрей Чепурной прыгнул в Волгу с высоты 120 метров. Несмотря на опыт десантника, полковник полиции признался, что впервые совершил приводнение. Однако главный городской правоохранитель, не стал единственным, кто выпрыгнул с парашютом из самолета, принадлежащему местной ДОСААФ. Рядом были ветераны ВДВ, старшему из которых, на данный момент исполнилось 73 года.

Жители города бурно приветствовали массовый десант в Волгу. Традиционный миф о бесчинствах ветеранов в свой профессиональный праздник, в Саратове был развеян широкой культурной программой. Десантники, вспоминали службу, общались со школьниками и демонстрировали свои профессиональные навыки. В отличие от других республик, некогда водивших в состав СССР, российские воины элитного подразделения не сменили ни названия, ни цвета своих тельняшек и беретов.