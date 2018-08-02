«Кровавая Мэри»: В Белгороде пранкеры удалили видео жесткого розыгрыша

Позорный ролик слитый в Сеть удалили сами же юмористы и теперь полиция потеряла их след.
В Белгороде пранкеры разыграли автолюбителей на трассе. Смысл приключения заключался в том, что по дороге бродила девушка в кровавом платье. Имитацию крови и образ девушки автомобилисты воспринимали как результат ДТП. После резонанса отснятый материал и видео авторы жесткого розыгрыша удалили из Интернет. «Кровавая Мэри» запомнится жителям региона на некоторое время и станет примером неадекватного поведения молодёжи, уверяют пользователи Сети.
В Сети обсудили возможные способы отомстить пранкерам за причиненный стресс автомобилистов.