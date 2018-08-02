«Кровавая Мэри»: В Белгороде пранкеры удалили видео жесткого розыгрыша

Сегодня, 14:17

Позорный ролик слитый в Сеть удалили сами же юмористы и теперь полиция потеряла их след.

В Белгороде пранкеры разыграли автолюбителей на трассе. Смысл приключения заключался в том, что по дороге бродила девушка в кровавом платье. Имитацию крови и образ девушки автомобилисты воспринимали как результат ДТП. После резонанса отснятый материал и видео авторы жесткого розыгрыша удалили из Интернет. «Кровавая Мэри» запомнится жителям региона на некоторое время и станет примером неадекватного поведения молодёжи, уверяют пользователи Сети.

В Сети обсудили возможные способы отомстить пранкерам за причиненный стресс автомобилистов.

«Знаю его номер телефона, после поиска всплыло его имя, фамилия, возраст и страничка в соц. сетях. Единственное что пришло в голову, разместить какое то очень выгодное объявление чтобы ему люди покоя не давали, какие еще есть идеи? Какая у меня цель? Разнообразить его жизнь)», «Также можно отдать симпатичных породистых котят в хорошие руки, помочь выбить деньги из МММ, срочно отдать горящую путёвку. Или всё вместе, в зависимости от объёма ненависти», «Главное, не вестись на пранк :) И он сам поймет, что совершил глупость», - написали юзеры.