«Огород под кладбище»: В Барнауле орудует маньяк, истребляющий котов

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Пострадавшие очевидцы рассказали о жутких находках, сделанных на собственной даче уже неоднократно. По словам местных жителей, второй год подряд вместо урожая им приходится выкапывать трупы животных.

Пользователи рассказали, что в Барнауле орудует маньяк, истребляющий котов, а их огород он задействовал под кладбище. Анонимный очевидец поведал, что второй год подряд тела несчастных животных неизвестный убийца подкапывает на одном и том же месте, что пугает владельцев дачи.

Возмущенные пострадавшие пообещали поймать маньяка и даже пожелали ему гореть в аду.

Другие жители Барнаула обратили внимание на тот факт, что истинные маньяки своих жертв просто выбрасывают либо избавляются от них другими способами, а закопать в землю – значит помочь душе упокоиться. Пользователи предположили, что маньяк может оказаться неравнодушным гражданином, который хоронит убитых животных. Но почему именно на одной даче – не известно.