В Улан-Удэ женщины дали клятву не рожать с января по май

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Они сообщили, что сделали это для того, чтобы не доставлять неудобств чиновникам из комитета по образованию. К акции прибегли те, чьим детям не досталось путёвок в детсады.

В Улан-Удэ с этим настоящая проблема. «Обделённые» женщины, чтобы привлечь к себе внимание, дали клятву не рожать с января по май.

Помимо того, они «поклялись» водить с собой на работу маленького ребёнка до самой школьной поры и не требовать возведения детсадов. Вместо них лучше строить новые торговые центры.

Женщины требуют прозрачности при распределении мест, а также выплаты компенсаций тем, чьим детям их не досталось.

Валерий Поздняков, являющийся заместителем главы регионального Минобрнауки, пообещал сложение своих полномочий, если в августе в Улан-Удэ не заработает новая система по учёту очередей в городские детсады.

Это стало следствием того, что проблема вышла на федеральный уровень. Владимир Медведев поручил ликвидировать в Бурятии третью смену в школах и очереди в дошкольные заведения.

В то же время, проблема с очерёдностью поступления в дошкольные заведения существует не только в РФ. В Японии сотрудницы некоторых детсадов имеют «льготу» по этой части. Однако лишь в том случае, если они беременеют в соответствии с установленной руководителем учреждения очередью.