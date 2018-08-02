Врачи рассказали, чем чаще всего болеют дети в Красноярске

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За 3 года число больных детей увеличилось с 9,7 тысяч до 14,3 тысяч человек.

Врачи из красноярской межрайонной клинической больницы номер 20 рассказали, чем чаще всего болеют местные дети. В Красноярске с начала 2018 года медики оказали помощь 10 тысячам детей.

Данный показатель очень высокий, так как по сравнению аналогичным периодом прошедшего года вырос на целых 25%. Врачи считают, что родители стали чаще отводить своих детей в больницы именно с темпами увеличения детей в регионе и с повышением уровня доступности медицинской помощи. Однако, детей в Красноярском крае больше не стало. Наоборот, уровень рождаемости по сравнению с 2016 годом упал больше, чем на 10% и это только по официальным данным.

Как ни странно, специалисты совсем не рассматривают возможность того, что дети просто стали чаще болеть, по крайней мере такие исследования даже не проводились. Примечательно, что всего за 3 года число больных детей в год увеличилось с 9,7 тысяч до целых 14,3 тысяч. На основе этого увеличилось количество врачей в Красноярске.

Андрей Попов, который занимает пост заведующего приёмным отделением для детей красноярской 20-й больницы, заявляет, что каждый день поступает максимум до 50 больных детей.

В половине случаев у маленьких пациентов наблюдаются проблемы с органами дыхания. Речь идёт о бронхитах и пневмонии. После них идут болезни, связанные с кардиологией, гастроэнтерологией и нефрологией. За месяц около 15-20 детей поступает в больницу с отравлениями, которые чаще всего происходят от употребления бытовой химии. Однако есть и более опасные случаи, когда дети отравляются уксусом или марганцовкой, получая химические ожоги.

Самые тяжёлые случаи заболевания детей – это сахарный диабет. Врачи рекомендуют родителям особенно уделять внимание на эту область здоровья ребёнка.