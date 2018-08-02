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Роскомнадзор проверит Burger King из-за инцидента со «сбором данных» россиян

Сегодня, 12:51

Надзорщики узнают, записывает ли мобильное приложение сети ресторанов быстрого питания США видео с экранов пользователей. Ревизия запланирована на 2019 год.

С 2010 года американская сеть заведений с фастфудом работает в РФ по франшизе. До недавнего времени россияне спокойно кушали себе бургеры, пока не заметили странности в работе мобильного приложения Burger King. Предполагается, сеть США записывает видео с экранов смартфонов пользователей с неизвестной целью. Если это правда, то возможным злоумышленникам не составит никакого труда узнать пароль от банковской системы и прочие персональные данные юзера.

Роскомнадзор незамедлительно отреагировал на жалобы россиян. В 2019 году федеральная служба проверит Burger King из-за инцидента со «сбором данных», положив конец слухам.

Пока же Роскомнадзор занят борьбой со спаивающими граждан РФ сайтами. За последние полтора месяца сетевые инспекторы пресекли деятельность 226 порталов, дистанционно торгующих алкоголем.

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