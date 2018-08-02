Мы не хотим «Зимнюю вишню»: Дым над ТЦ «Фараон» жутко напугал ярославцев

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Густые клубы черного дыма окутали торговый центр в Ярославле, создав иллюзию полномасштабного пожара.

«Что горело? Все живы? Мы не хотим «Зимнюю вишню» у себя в городе», - комментируют ЧП на Московском проспекте горожане.

Источник фото: портал «Новости Ярославля»

Ярославцев жутко напугал черный дым над ТЦ «Фараон», исходивший из кучи мусора. Однако, при осмотре из далека, тяжело разобраться в сути происходящего, поэтому насмотревшихся на слезы кемеровчан людей можно понять.

К слову, 1 августа стал днем клубов черного дыма. Пока на Московском проспекте горел мусор, в Заволжском районе пассажиры в панике покидали горящий автобус. Благо, ЧП обошлось без жертв.

Более плачевные последствия огонь оставил под Ярославлем. В результате возгорания пятиэтажки без жилья остались 18 семей.