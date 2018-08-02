Студенты превратили Горно-Алтайск в «Порно-Алтайск»

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Считается, что студентов наказали, но местные жители заявляют, что название города никто не изменял.

Необычный случай произошёл в городе Горно-Алтайск. Там четыре студента филфака ГАГУ превратила вывеску с названием населённого пункта на въезде в «Порно-Алтайск», изменив букву «Г» на букву «П».

Примечательно, что название «Порно-Алтайск» никто буквально не замечал целых три дня, после чего кто-то из местных жителей обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что студенты ранее уже привлекались к административной ответственности.

В результате происшествия студенты выплатили штраф в размере 10 тысяч рублей каждый и восстановили естественный вид названия Горно-Алтайска.

Однако пользователи социальных сетей заявляют, что никакой надписи «Порно-Алтайск» не было. Местный житель рассказал, что он каждый день в течении всей последней недели проезжал возле вывести с названием города, и никакой буквы «П» не было. По словам очевидца, всю неделю название было не изменено, а «Порно-Алтайск» и вся история с переименованием города является обычной ложью.