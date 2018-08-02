«Приютили, заморили»: В Красноярском крае мать и дочь уличили в издевательстве над животными

Женщины обещали «золотые горы» и личные апартаменты собакам, а по итогу едва не лишили их жизни.
В Балахтинском районе в Красноярском крае мать и дочь уличили в издевательстве над животными. Необычный инцидент остался б загадкой и тайной, если бы волонтер из приюта для животных не решила проведать семью. Оказалось, что женщины приняли в свой дом животных. А именно двух собак и морили их голодом. Решался вопрос о судьбе животных и женщины настаивали. Что имеют средства для содержания животных и в домовладении есть корова и постоянное молоко. На деле оказалось, что изголодавшиеся псы были истерзаны недоеданием и потерпели от плохого отношения.