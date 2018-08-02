«Приютили, заморили»: В Красноярском крае мать и дочь уличили в издевательстве над животными

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Женщины обещали «золотые горы» и личные апартаменты собакам, а по итогу едва не лишили их жизни.

В Балахтинском районе в Красноярском крае мать и дочь уличили в издевательстве над животными. Необычный инцидент остался б загадкой и тайной, если бы волонтер из приюта для животных не решила проведать семью. Оказалось, что женщины приняли в свой дом животных. А именно двух собак и морили их голодом. Решался вопрос о судьбе животных и женщины настаивали. Что имеют средства для содержания животных и в домовладении есть корова и постоянное молоко. На деле оказалось, что изголодавшиеся псы были истерзаны недоеданием и потерпели от плохого отношения.

«Они все истощенные, истошно воют… Привозила гречку, сушки, обрезки. Как соседка сказала, скорее всего, сами съели. Два года назад они также брали черную собачку. Он был истощен, выл, а потом какой-то мужик - их знакомый - приехал и зарезал. Говорит, забирайте собак, они долго тут не протянут», - рассказала со слезами на глазах волонтер. На данный момент питомцев забрали от горе-владельцев.