«Лучше занимайтесь спортом»: Врач рассказал, как правильно сохранить молодость

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Фитнесс может стать отличной заменой хирургическим процедурам и инъекциям «молодости».

В современном мире существуют тысячи процедур для омоложения женщин, которые активно стараются держаться за молодость. Это и не странно, потому что в современном мире с его сумасшедшим ритмом жизни люди не успевают пожить. В молодости они учатся, затем создают карьеру и заводят семью, но за всеми заботами люди не замечают, как становятся старыми.

Люди же хотят вернуть то пропущенное чувство молодости, поэтому и появилась целая индустрия омоложения. Чаще всего о своей внешности переживают именно женщины, поэтому она адаптирована именно для них.

Доктор медицинских наук Джо Хилл рассказал, как правильно сохранить молодость. По его словам, многие женщины среднего возраста прибегают даже к процедуре омоложения влагалища. Женщины прибегают к инъекциям, к операциям и лазерным процедурам. Это не только улучшает оргазм пациентки, но и омолаживает внешний вид влагалища.

Вместе с омолаживанием влагалища, по словам Джо Хилла, женщины стараются повернуть время вспять с помощью гормональной терапии. Не секрет, что с возрастом уровень половых гормонов понижается, поэтому врач может прописать специальную терапию. В женском случае речь идёт об инъекциях эстрогена.

Однако современная наука шагнула настолько далеко, что учёным удалось вернуть 45-летней главе компании BioViva Элизабет Пэрриш молодость. Новейшая генная терапия вернула организм и внешний вид стареющей женщины на уровень 25-летней женщины.

В это же время некоторые люди предпочитают просто заниматься спортом. Физические нагрузки и вправду омолаживают, и продлевают жизнь естественным способом. Природа «мыслит» такими категориями, что человек теряет то, чем не пользуется. Поэтому если не пользоваться телом, оно стареет, готовясь к смерти.

Доктор медицинских наук считает, что желание вернуть молодость является не естественным. Но в современном мире с сумасшедшим ритмом жизни оно может существовать. Джо Хилл советует всем желающим прибегать к более естественным способам омоложения. Речь идёт о спорте, лечении болезней и гормональной терапии, которая может быть необходима человеку, так как низкий уровень гормонов считается недугом.

Хилл заявляет: «Для поддержания молодости лучше занимайтесь фитнессом и регулярно проходите обследования у врачей».