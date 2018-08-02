Блогер Лена Миро назвала причину ДТП с участием Федора Смолова

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Известный блогер сети LiveJournal Лена Миро не осталась в сороне и также прокомментировала ДТП с участием футболиста Федора Смолова. Более того, журналистка также назвала и саму причину аварии.

По мнению Лены Миро, причиной аварии было неадекватное поведение водителя из-за злоупотребления спиртных напитков. Как говорит блогер, на это указывают сразу несколько фактов, а именно: Смолов не вызвал полицию, что говорит о том, что футболист даже не задумывался, какие у него могут быть проблемы со страховой и штраф за оставление места ДТП.

Кроме того, журналистка обвиняет в автомобильной аварии и девушку Смолова, которая доверила ем свою машину. Блогер утверждает, что по законодательству Юлию Левченко ждёт большой штраф и лишение водительских прав.