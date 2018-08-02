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2 августа в стране традиционно будут отмечать день воздушно-десантных войск.

Представители Алтайского Союза десантников РФ поделились программой на день. Барнаульские десантники рассказали о пьяных выходках и планах на день ВДВ. Жители страны привыкли, что в этот день страшно выходить на улицу, поскольку праздник на протяжении десятилетий сопровождался драками, дебошами и традиционным купанием в фонтанах.

По мнению представителей десанта, такими вещами давным-давно никто не занимается, а 2-е августа проходит культурно с традиционными для войск прыжками с парашютом. В этом году, по словам Алексея Давыдова, будет торжественное построение, на котором будут награждены активисты СДР и ветераны боевых действий. Затем будут показательные выступления подразделений разведки, после чего зрители смогут увидеть прыжки десантников с 1,5 тысячеметровой высоты.

Десантники говорят, что приземление будет очень эффектным – на площади Ветеранов. Они уверяют, что будет очень красиво и культурно, а не «как всегда». Жителям Бийска и Барнаула нечего опасаться – мероприятие будет безопасным.

Сообщается, что на пляже «Водный мир» будет проводиться праздничная программа, а в поселке Лесной можно будет любому человеку совершить прыжок с парашютом. Каждый год совершается около 300 прыжков «голубыми беретами».

Жители России привыкли, что 2-е августа – это день, который лучше провести дома и не выходить на улицу. Россияне долгое время были уверены, что десант дискредитировал себя, и не имеет права носить гордое название военных. Но сейчас у ВДВ появилась возможность вернуть себе былое имя, перестав безобразно купаться в фонтанах, сопровождая это алкогольными драками.