Титов предложил исключить понятие пенсионного возраста

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Вместо него будет выход на пенсию по выработке стажа. Помимо того, стаж для начисления пенсии предлагается «докупать».

Борис Титов является бизнес-омбудсменом при президенте РФ. Он предложил вообще исключить понятие пенсионного возраста.

По его мнению, необходимо установление конкретного трудового стажа для каждой профессии. После его выработки, человек должен иметь право выхода на пенсию, не взирая на возраст.

Помимо того, бизнес-омбудсмен считает правильным позволить человеку, решившему выйти на пенсию раньше, «докупить» свой стаж. Эти деньги должны направляться Пенсионному фонду.

Предложения, касающиеся конкретного трудового стажа по каждой профессии, открывают широкие «возможности» для кадровиков. Грани между некоторыми специальностями настолько размыты, что этим можно манипулировать.

Ранее Титов уже выступал с новациями по пенсионной реформе. В частности он предложил государству самостоятельно выплачивать пенсии тем, кто вышел на неё при СССР, а не перекладывать это бремя на предпринимателей, повышая с них сборы.

Для финансирования фонда «советских пенсионеров» он предлагает ввести повышенные налоги для тех, кто имеет большие доходы.