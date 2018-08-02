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Необычное сообщение «хиппи-парень» оформил в провокационную песню.

Житель Краснодара попросил пьяных десантников не стричь его волосы. После прошлогоднего инцидента с псевдо-десантником в этом году один парень решил предостеречь себя от насильственных действий со стороны ВДВ-шников.

«Уважаемые пьяные десантники, пожалуйста, не подстригайте меня если увидите длинные волосы», - необычная просьба появилась в социальной сети.

Однако, нашлись и те, кто не одобряет поведение нетрезвых коллег.

«В день ВДВ будет табу на продажу алкоголя, как и в день знаний.... Ни очень понятно кого с кем сравнивают - школяров с десантурой, или наоборот.... Значит другим родам войск в состоянии легкого хмелька доверия больше!!! Можно подумать, что пьяный пианист может быть лучше пьяного десантника......», «Празднуйте трезво, культурно. Не надо заставлять окружающих думать о нас, как а каком-то быдле.)», «Поздравляю всех десантников с праздником!!! Слава ВДВ!!! Отмечайте этот день достойно! ТРЕЗВО! Ведите себя как подобает настоящему мужчине и защитнику Отечества, а не как пьяное животное, вызывающее не гордость, а отвращение у окружающих! За ВДВ!», - написали юзеры.