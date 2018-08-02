Сегодня, 23:30

Смартфон в кармане и спокойствие помогут неопытному путешественнику выбраться из незнакомой местности, предотвратив инфаркт у родственников и не поднимая на уши МЧС.

Если вы заблудились в лесу, первым делом, успокойтесь. Страх в данной ситуации вполне естественен, однако, чем быстрее вы поймете, что слезами горю не поможешь, тем больше у вас будет шансов вернуться в цивилизацию. Подавив паническое состояние, постарайтесь воссоздать в голове маршрут, по которому вы двигались. Не получилось? Разыщите ручей и придерживайтесь его, а еще лучше – ЛЭП или автодорогу, и не покидайте место, где с огромной долей вероятности вскоре покажется человек.

Еще круче, когда в паре со спокойствием вы орудуете смартфоном. Прежде чем потеряться в лесу, активируйте приложение Google Maps. Да, это тот редкий случай, когда тотальная слежка техногигантов будет как никогда к месту. Если история ваших блужданий не вернет вас в точку отправления, то просто застыньте на месте, зажмите точку на экране (ваше местоположение) и сохраните высветившиеся координаты. Далее звоним в МЧС и ждем спасателей.

Эксперты рекомендуют неопытным путешественникам как можно лучше запомнить простые советы, как не потеряться в лесу, ведь они могут спасти человеку жизнь.