Избивший корреспондента НТВ «десантник» Орлов рассказал о планах на День ВДВ

Сегодня, 09:41

Новые подвиги парня могут стать преступлением уже в этом году, уверенны пользователи Сети.

Избивший корреспондента НТВ «десантник» Орлов рассказал, как планирует отмечать «свой» праздник. Грусть и сожаление за свое поведение преобладают в настроении парня, однако он уверенно заявляет, что осознал всю ситуацию и намерен не повторять подобных подвигов. Напомним, что Александр Орлов в прошлом году в парке Горького избил корреспондента и представился экс-десантником. После не былой славы парень решился сообщить о планах на День ВДВ.

«Пусть отмечает каждый как хочет, я не ханжа!», - сообщил Александр Орлов.

Однако пользователи социальных сетей уверенны, что подвиги «лоботряса» станут явными и в этом году не смотря на его проснувшуюся совесть.