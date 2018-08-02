Уфологи: Инопланетяне запретили людям покидать Землю

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Срочная посадка МКС, отказ от колонизации Марса и прекратившиеся полеты на Луну – это все звенья одной цепи. Пришельцы поставили человечеству ультиматум, с которым лучше согласиться, считают противники науки.

27 июля, когда весь мир восхищался «кровавой Луной» и рекордно длительным Великим противостоянием Марса, уфологи получили из космоса угрожающий сигнал от инопланетян, по крайней мере, это они так говорят. NASA, Роскосмос, ESA и остальные космические агентства также смогли расшифровать внеземной месседж, иначе как еще объяснить последние решения науки относительно МКС и Марса, убеждены охотники за НЛО.

Полюбовавшись «кровавой Луной», NASA и Роскосмос под соусом истечения срока полезного использования преподнесли новость о необходимости вернуть МКС на Землю. Все аргументы выглядят логично, однако существует одно но: почему одна из величайших космических миссий в истории стала полной неожиданностью для выдающихся ученых, размышляют уфологи.

Также наука изо всех сил стремилась колонизировать Марс, но вот незадача, на терраформирование Красной планеты вдруг понадобилось 10 тысяч лет, а понять это эксперты смогли только сейчас. Совпадение? Охотники за НЛО так не думают.

Смешав все вышесказанное с так и не возобновившимися полетами на Луну, противники науки пришли к выводу, что инопланетяне во время «кровавой ночи» отправили недружелюбное сообщение, в котором запретили людям покидать Землю, уверены уфологи. Причина очень проста: наблюдая за жизнью человечества, внеземная раса пришла в ужас, став свидетелем множественных войн, умышленно созданных эпидемий и нищеты, с которой никто не желает бороться. Дабы «зараза» не распространилась за пределами Земли, пришельцы настоятельно порекомендовали людям не высовываться из нее, твердят противники науки.

Неплохая версия от уфологов, однако и в ней есть несколько несостыковок. Во-первых, в космосе остается исследовательский комплекс Китая. Во-вторых, новые полеты людей за пределы нашей планеты, запланированные на ближайшие годы, никто не отменяет.