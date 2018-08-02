На АрМИ-2018 самую быструю диагностику КамАЗов провели военные автоинспекторы РФ

Сегодня, 08:48

Российские специалисты опередили Китай, Армению, Иран и Узбекистан.

Вчера, 1 августа, закончилась индивидуальная часть международного конкурса военных автоинспекторов АрМИ-2018 «Дорожный патруль». Участники провели ряд соревнований на самую быструю диагностику КамАЗов.

Участие принимали военные автоинспекторы из РФ, Армении, Ирана и Узбекистана. Специалисты регулировали российский автомобиль, в это же время китайские автоинспекторы занимались китайской машиной, которую они привезли специально для АрМИ-2018. В результате, из всех команд самую быструю диагностику КамАЗа провели автоинспекторы из РФ.

«Дорожный патруль» проводят с 30 июля, а закончсмуюится конкурс уже 5 августа. Его закрытие проведут вместе с выступлением сотрудников российской военной полиции.