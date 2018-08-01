Собянин анонсировал открытие "Парка здоровья" в течение года

Вчера, 23:02

Новый объект будет построен на территории ТиНАО. Ему предоставили 21 га в десятке километров от Варшавского шоссе.

В Москве построят парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией. Власти столицы утверждают, что создание объектов активного отдыха городской агломерации имеет отличные перспективы для инвесторов. Ими также замечено, что на территории леса в Новой Москве находится 75 000 гектаров, где в ближайшие годы появятся десятки парков со всевозможными креативными концепциями.

Рассуждая о «Тропе здоровья», чиновники заявили, что от строителей ожидается обустройство парка с максимальным сохранением деревьев с проведением санитарной очисткой леса. В парке появятся скамейки, беседки цветочные клумбы, мост и лодочная станция.

Ранее Минздрав опубликовал перечень "больных" и "здоровых" регионов РФ. Чаще всего болеют в Алтайском крае - более 240 случаев заболеваний на сотню человек. Менее всего жалуются на здоровье в Кабардино-Балкарии - 95 эпизодов на 100 человек. Также отличные показатели в Чечне и Туве. Собянин лично анонсировал открытие парка в течение года.