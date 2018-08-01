Голливудские звезды оценили флешмоб, запущенный организаторами «Оскара»

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Вчера, 31 июля, Академия киноискусств и наук в США опубликовала интересный пост, который пришелся по душе не только обычным поклонником кино, но и известным людям.

Уже более 48 тысяч комментариев и 4 тысячи ретвитов. И весь смысл в том, чтобы описать сюжет любимого кино в пяти словах. Таким образом, можно узнать, что любят голливудские звезды, которые оценили флешмоб, запущенный организаторами «Оскара», и приняли в нем участие.

Так, Арнольд Шварценеггер написал «Машину отправили в прошлое убивать». Упомянули и всеми любимые «Звездные войны»: «Злая империя. Отважные повстанцы. Пиу-пиу». Можно увидеть также твиты писательницы Рейчел Книг, режиссера Рона Ховарда, актера Курта Лодера и других.