В подмосковном «Патриоте» стартовали соревнования военной полиции

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В Московской области 30 июля стартовали международные военные соревнования Армейские игры 2018 года. Уже второй год подряд в рамках мероприятия, наряду с «Танковым биатлоном», «Полевой кухней» и другими состязаниями, проводится конкурс для подразделений военной полиции - «Страж порядка». В этом году участниками «Стража порядка» стали три команды из нашей страны и одна команда из Ирана.

Проведение такого рода мероприятий, по мнению начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, способствует укреплению сотрудничества и дружеских отношений между военнослужащими двух стран, позволяет повысить уровень военной подготовки и усилить обороноспособность стран-участниц в целом.

Командам предстоит побороться на огневом рубеже, преодолеть полосу препятствия и продемонстрировать мастерство управления автотранспортным средством в состязании патрульных нарядов и командном заезде.

Победитель получит почетный кубок и ценные призы от спонсоров мероприятия.