Ряды масонов пополнят 13 тысяч трансексуалов

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Представители одной из самых закрытых и таинственных организаций в мире публично заявили о своей сексуальной терпимости.

Вслед за признанием в 2014 английским правительством однополых браков, общество вольных каменщиков тоже решило стать более толерантным. Соответствующие изменения уже вписаны в устав Объединенной великой ложи Англии. Новая гендерная политика гласит, что действующий член масонской ложи, который перестает быть мужчиной может и должен оставаться масоном. Масоны также призвали своих «братьев» быть терпимыми, к модифицированным мужчинам.

Следующим шагом на пути к гендерному равенству будет внесение изменений в дресс-код ложи. Теперь масоны-транссексуалы смогут носить строгие юбки темного цвета, но обращение между масонами останется прежним - «брат».

Пока ничего неизвестно о том, будут ли в «братья» принимать мужчин, которые до инициации сменили свой пол, также ничего неизвестно о женщинах, которые решили стать мужчинами.

Известно, что английская масонская ложа, основанная еще в 1717 году, насчитывает порядка 200 тысяч человек. Учитывая статистические данные можно подсчитать, что теперь ряды «братьев» пополнят 13 тысяч транссексуалов.

Стоит отметить, что Великобритания занимает первое место в списке самых сексуально-толерантных стран. В стране права ЛГБТ соблюдаются на 82%.