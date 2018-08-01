Google «замазала» на своих картах всю Антарктиду

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Американская корпорация решила спрятать от исследователей древние пирамиды, инопланетные корабли и входы в странные постройки, расположенные на Антарктиде.

Самый незаселённый и таинственный уголок планеты Антарктида манит многих исследователей. Тысячи учёных ежедневно изучали спутниковые фотографии этого региона, для поиска ещё неизвестно ранее науке артефактов или просто явлений. Кроме того, важную роль в этом играли и экологи, которые изучали таяния ледников.

Как известно, Антарктида сейчас очень быстро тает. Вечные льду уходят, показывая миру новые участки земли, скрывавшиеся раньше от взоров людей. Действительно, многие учёные-любители находили через Google Earth и спутниковые фотографии тоннели, входы в различные сооружения и пирамиды, схожие на известные египетские сооружения, по крайне мере «исследователи» так считали.

Однако учёные-любители больше не смогут изучать Антарктиду. Дело в том, что Google на своих картах Google Earth буквально «замазала» всю Антарктиду. Изменениям подверглись только аномальные участки. Вместо тех же пирамид появились пустые белые квадраты. Специалисты из Google превратили всю Антарктиду в один белый расплывчатый квадрат.

Примечательно, что в самой компании Google такой шаг никак не комментируют. Многие конспирологи решили, что американская корпорация решила утаить найденные специалистами исторические находки. Возможно, что они связаны с древними цивилизациями, жившими в Антарктиде миллионы лет назад. Есть также мнение, под растаявшим льдом эксперты обнаружили следы внеземной жизни, вроде корабле инопланетян или же космических станций пришельцев.

В это же время некоторые критики уверены, что все «замазанные» пирамиды и объекты в Антарктиде связанны с обновлением данных. То есть спутники Google фотографируют Антарктиду и обновляют Google Earth. Этот процесс занимает несколько дней, и всё это время карты могут быть переполнены белыми квадратами – фотографиями, которые ещё не успели автоматически обработаться.