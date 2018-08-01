Жители Татарстана обратились к Путину с просьбой пресечь распространенность ВИЧ

Сегодня, 18:57

На Юго-востоке Татарстана активисты обеспокоены сложившейся ситуацией с заболеваемостью ВИЧ.

Жители Юго-востока Республики Татарстан обратились к президенту России Владимиру Путину: «Мы, граждане Российской Федерации, люди, живущие с ВИЧ, жители городов Альметьевск, Бугульма и Лениногорск, обращаемся к Вам с просьбой пресечь распространения ВИЧ-инфекции и дать указание Минздраву РТ обратить внимание на катастрофическую ситуацию с распространенностью ВИЧ на юго-востоке Республики Татарстан и безотлагательно начать масштабную профилактическую работу». Однако, эксперты уверены, что жители этого региона преувеличивают распространенность инфекции и, скорее всего, просто насторожены закрытием некоторых НКО, которые занимаются выявлением и профилактикой ВИЧ у наркозависимых, мигрантов и судимых. Статистика говорит о том, что в 2017 году наоборот снизился процент инфицированных по стране, а в общем показатели почти в два раза ниже, чем в целом по России. Самая тяжелая ситуация сейчас в Свердловской области в данном вопросе.

Ранее приводились сведения о том, что в 2017 году Россия заняла 3-е место в мире по скорости распространения ВИЧ-инфекции. Опережают государство только Нигерия и ЮАР. Хотя, по оценкам специалистов, у России есть шансы не только преодолеть болезнь, а еще и помочь своим европейским соседям.