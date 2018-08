«Танцующий миллионер» станцевал на каблуках и в женском купальнике

Сегодня, 18:48

Мужчина, за которым следят 11,6 миллионов подписчиков в Instagram, продолжает радовать все более изощренными танцами. На этот раз он присоединился к #kikichallenge.

«Танцующий миллионер» Джанлука Ваччи станцевал под песню Drake - KiKi Do You Love Me на каблуках и в темном женском купальнике, а под ним розовые плавки. Его лук разнообразили модные очки и большая соломенная шляпа.

В то время, как сотни тысяч пользователей, которые снимают видео под эту композицию, выходя из движущейся машины и при этом танцуют, Джанлука решил и тут выделиться. Он танцевал на ступеньках, а во время танца к нему присоединилась и его девушка, закончив поцелуем задание.

Видео уже посмотрели почти 5 миллионов человек за сутки. Поклонники в восторге: они восхищались физической формой и танцами миллионера, от души посмеялись и получили удовольствие от просмотра.