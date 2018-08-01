«Репортеры без границ»: Россия и ЦАР должны найти убийц российских журналистов

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Данная трагедия показала, насколько опасно представителям СМИ работать в ЦАР.

Тщательного расследования убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля потребовали от Москвы и Банги представители организации «Репортёры без границ». Там считают, что Россия и ЦАР должны найти и привлечь к ответственности убийц россиян. В организации подчеркнули, что трагедия демонстрирует, насколько опасно сейчас работать в Центральноафриканской республике журналистам. «Репортёры без границ» решительно осудили данное преступление.

Как известно, трое российских граждан отправились в ЦАР с целью проведения журналистского расследования. По данным корреспондентов, на одной из правительственных военных баз были расквартированы бойцы российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые раннее были замечены в конфликтах в Сирии и Украине.

Ранее мы писали, что российских журналистов в ЦАР убили говорящие по-арабски люди. О случившемся прессе рассказал водитель, который возил группу журналистов и которому удалось уйти от преступников.