Российский сервис предложил воронежцам полететь в космос

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62% россиян назвали главной космической державой Россию и только 19% ответили «США».

Российский сервис Superjob недавно провёл опрос вместе с аэрокосмической компанией Galaktika. Портал предложил жителям Воронежа полететь в космос. Проект был проведёт в рамках социологического исследования, посвящённого космосу.

Воронежцам поставили ряд вопросов, связанных с космосом. Оказалось, что 62% людей посчитали главной космической страной именно РФ, США – 19%, Китай – 5%, а ещё 1% граждан почему-то ответили «СССР».

47% респондентов в рамках опроса заявили, что хотели бы полететь в космос. Остальные же люди дали отрицательный ответ. Из желающих побывать в космосе 35% воронежцев хотели бы побывать на Луне и ещё 34% - на Марсе.

54% опрошенных готовы прямо сейчас устроиться на работу в сферу космических технологий на Земле. В ответ на такой огромный спрос портал Superjob предложил всем, кто хочет работать в космической отрасли в России, разместить соответствующее объявление о поиске вакансии на сайте.

В портале не отметили, где именно будут работать миллионы любителей космоса, но заявили, что космическая отрасль нуждается только в высококвалифицированных специалистах, поэтому отбор будет жёстким.