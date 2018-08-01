ЮНИСЕФ: В мире огромное количество новорожденных подвергаются риску быстрой смерти

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Причина – они слишком поздно начинают потребление грудного молока. Ежегодно их число не менее 78 миллионов.

Такие данные содержит доклад ЮНИСЕФ. Согласно нему, в мире из-за этой проблемы риску быстрой смерти подвергается огромное количество новорожденных.

Грудное молоко, полагают специалисты, необходимо младенцу уже в первые часы после своего появления на свет. В то же время, трое из пяти новорожденных получают его гораздо позднее. А некоторые – никогда.

Учёные подсчитали, если грудное вскармливание новорожденных затягивается на срок от 2 до 23 часов, риск того, что младенец умрёт после рождения увеличивается сразу на 33%.

Как оказалось, и это не предел. Если вскармливание грудью задержалось на сутки и более, риск повышается, минимум, на 50%.

Ранее считалось, что искусственным питанием вполне можно заменить материнское молоко. Тем более, что у многих рожениц с ним «не очень».

Последние исследования показали, сколько есть, столько и нужно давать в первые часы жизни ребёнка. Потом можно перейти на другие продукты его питания. Однако, лишь потом.

Помимо того, если ребёнок стал сосать грудь матери сразу после рождения, это резко стимулирует выработку материнским организмом дополнительного молока.

Также не случайно, что женщины, желающие сохранить после родов форму своей груди, заблаговременно заботились о кормилицах.