В Воронеже мужчина уснул прямо на капоте машины

Сегодня, 16:46

Родители парня были обеспокоены его пьянками и решили проучить - отобрать ключи от машины. Однако их сын, похоже, не из тех, кто быстро сдаётся.

Очевидцы запечатлели интересную картину: мужчина уснул прямо на капоте своей машины. Все это происходило в Воронеже вчера, 31 июля, на улице Владимира Невского.

Как сообщают очевидцы, парень был пьян, а также рассказали о родителях, которые забрали у него ключи.

Похоже, мужчина слишком сильно любит свой автомобиль, что даже трезвеет вместе с ним.

В последнее время в России не первый раз замечают людей на капоте. Так, недавно мужчина залез на крышу своего ВАЗ, чтобы его не эвакуировали.