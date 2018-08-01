«Вы всё выдумали»: Миро прокомментировала заявление Васильевой о нехватке учителей

Сегодня, 16:08

Министр образования заявила, что статистика от Общероссийского народного фронта о серьёзном дефиците учителей по стране является выдумкой.

По словам скандального блогера Лены Миро, Министр образования и науки Ольга Васильева в упор не желает видеть правду. Политик утверждает, что Общероссийский народный фронт искажает факты. Васильева заявляет, что нехватка учителей по стране не превышает 1 процент как в городских, так и в сельских школах. Политик не предоставила никакой официальной информации, на которую ссылается.

Миро прокомментировала, что проблема кроется в ужасных условиях работы. Учителя должны исполнять большое количество обязанностей за маленькие деньги. За всего 18 тысяч рублей в месяц на педагога сваливаются большое количество рабочих часов, проверка тетрадей во внерабочее время, проведение родительских собраний, индивидуальная работа с учениками и дежурства по школе. Также нередко от учителей и родителей администрация школы требует оборудовать учебное помещение за собственные деньги. Миро уверена, что уменьшение желающих работать учителем связано с неуважением со стороны учеников, из родителей, администрации школ и МОН. Миро считает, что Васильевой стоит перестать врать и начать заботиться о своих подопечных и обеспечить им качественные условия труда.