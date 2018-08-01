Профессиональный фотограф дал советы, как правильно снять МКС на фоне Луны

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Нужно сделать 20-30 кадров в течение нескольких секунд, пока МКС пролетает в объективе фотоаппарата.

Международная космическая станция может действительно будоражить умы миллионов людей. Космонавты пролетают над Землёй на высоте в 321 километр и их может увидеть каждый желающий, стоит только подождать, когда МКС пролетит над нужной страной.

Профессиональный фотограф рассказал, что он не один раз старался сделать снимок МКС, но у него это не получалось. Однако в один момент мужчина всё сделал правильно и ему удалось запечатлеть полёт станции.

По словам фотографа, МКС летит со скоростью в 28 000 километров в час. Когда солнце находится за горизонтом, а угол отражения правильный, то станцию можно увидеть даже невооружённым глазом. Для людей МКС будет казаться яркой точкой света. Поэтому эксперт дал советы, как правильно снять МКС, пролетающую на фоне Луны.

Для того, чтобы сфотографировать полёт станции, нужно узнать, когда она будет пролетать над нужным регионом. Для этого есть множество сайтов. Затем нужен фотоаппарат. По словам специалиста, он использует Nikon D850, но устройства низшего класса тоже отлично подойдут.

По словам фотографа, также нужен зум-объектив, чем больше, тем лучше, прочный штатив и быстрая карта памяти. Перед съёмкой нужно сверить часы с данными на сайте.

В указанное время стоит настроить оборудование. Фотограф использовал f/8, 1/2000 секунд и ISO 800. Фотоаппарат стоит навести на Луну и в нужное время стоит сделать 20-30 быстрых снимков. За это время удастся поймать быструю МКС, которая вылетит из кадра за несколько секунд.

Когда снимки сделаны, с помощью Photoshop стоит уменьшить шумы, а затем продублировать «слои». В итоге, все 20 снимков будут одним фото, показывающим, как МСК пролетает на фоне Луны.