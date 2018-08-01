«Зона тянет»: Сталкеры вновь пробираются в Чернобыль

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Высокий уровень радиации и угроза быть пойманным не пугает охотников за приключениями.

Вот уже больше 30 лет в Чернобыль и окрестности массово стекаются любители экстремального отдыха. Сталкеры пробираются сквозь посты, выставленные по периметру зоны отчуждения в надежде проникнуть в самые загадочные места. Их не пугают высокий уровень радиации, который на некоторых участках в десятки, а то и сотни раз превышает предельно допустимые показатели, а также угроза быть пойманными специальными отрядами полиции, которая дежурит здесь с 1986 года для предотвращения мародёрства и проникновения на стратегический объект. Какое-то время охотники за экстримом снизили активность в данном регионе, поскольку зона уже давно была изучена вдоль и поперёк, однако в последние месяцы они вновь массово съезжаются сюда по каким-то неведомым причинам.

На днях здесь были задержаны три молодых человека, приехавших из Киева. Они пробрались в зону отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты полиции. Свои мотивы они объяснять отказались. В итоге в отношении экстремалов составили админпротоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности. Их ждёт штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 800 до 1200 рублей).

Ходят слухи, что активизация сталкеров связана с поиском некой аномалии, которую здесь недавно видели. Экстремалы наперебой бросились искать мифический артефакт, чтобы завладеть им и продать на «чёрном рынке». По другой версии, путешественники, которые хоть раз побывали в зоне отчуждения, всегда будут стремиться попасть туда ещё. Неведомая сила тянет их обратно и не опускает, стремясь завлечь в свои дебри.