«Новая звезда соцсетей»: Мать нашла своего сына, полностью вымазанного в Нутелле

Сегодня, 13:47

Мальчик нашёл лакомство и стал его есть, но потом ему стало скучно, и он решил вымазать комнату.

Дети очень часто становятся главной причиной беспорядков дома, особенно если речь идёт о малышах. По какой-то причине, дети считают, что вымазываться это весело.

Недавно же в социальных сетях появилась новая звезда – ребёнок, полностью вымазанный в Нутелле. Его мать Клэир Фэллон рассказала, что спрятала баночку с лакомством в кухонный шкаф. В один день она оставила сына играть, а сама пошла в другую комнату, чтобы убраться в ней.

В этот момент её 3-летний сын Харрисон залет на стул, достал банку с Нутеллой и стал её есть. В один момент ему показалось это скучно, и он стал вымазываться.

32-летняя женщина была шокирована, когда вернулась и нашла своего сына, вымазанного в Нутелле. Вместо игры, ребёнок решил с ног до головы вымазать себя шоколадным лакомством. Мальчик не только полностью вымазал себя, по и обмазал липким шоколадом весь шкаф, стол, стул и ковёр.

Женщина пригрозила сыну отцом, который очень разозлиться, а затем сфотографировала его и выложила снимок в интернет. В результате, новая звезда соцсетей, 3-летний сын Клэир, стал популярным.

Женщина признаётся, что всегда смеётся над фотографией, когда встречает её в соцсетях. Чтобы Харрисон больше не достал Нутеллу, семейство решило купить более высокую полку, чтобы малыш туда больше не достал.