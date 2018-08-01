В Воркуте мужчина добирался в магазин на четвереньках

Сегодня, 13:26

Зачем ему понадобился этот своеобразный метод, сказать трудно. Он им воспользовался 31 июля.

В Воркуте молодой мужчина на протяжении нескольких минут добирался в магазин на четвереньках. При этом он делал всё это целенаправленно.

Правда, поначалу он решил по-пластунски преодолеть ограждающую ленту. Когда ему это удалось, он поднялся на колени и дальнейшее передвижение осуществлял уже на четвереньках.

Оказалось, что его целью был магазин. Мужчина смог добраться до его дверей, но те оказались закрытыми. Мужчина попытался подняться, ухватившись за дверную ручку.

Это ему не удалось. Тогда он просто сел рядом со входом и стал раскачиваться взад и вперёд.

Дождался ли он открытия, и зачем туда отправлялся, не известно. В то же время передвигаться по земле в Воркуте, когда температура там лишь +7, вряд ли полезно для здоровья.

Что побудило воркутинца столь упорно «лезть» к своей цели, видимо, уже не узнать.