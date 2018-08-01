«Станет больше и упруже»: Женщины по всему миру мажут грудь зубной пастой

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Тысячи людей по всему миру поддержали странный вирусный тренд.

В сети активно распространяется «лайфхак», как сделать больше и упруже грудь в домашних условиях. Бьюти-блогеры по всему миру делятся своим опытом применения данной методики и даже отмечают положительный эффект. В этой связи, желая достичь требуемого результата, женщины по всему миру мажут грудь зубной пастой. В качестве альтернативы также предлагается вазелин. Как отметила в одном из своих роликов на YouTube блогер Naturalbeauty556, подобного рода процедуры позволяют подтянуть грудь и предотвратить её проседание.

Странный вирусный тренд вызвал небывалый ажиотаж в сети. Ролик Naturalbeauty556 набрал уже несколько миллионов просмотров. В комментариях многие женщины утверждают, что уже начали испытывать на себе эту методику, некоторые пишут, что ещё не пробовали, но горят желанием сделать это.

Между тем, эксперты относятся данному тренду довольно скептически. Известный британский врач Кристофер Инглфилд заявил, что использование зубной пасты и вазелина, как средства увеличения груди или улучшения её упругости, не нашло научного подтверждения. Секрет же популярности данного «лайфхака» заключается в том, что многие женщины недовольны объёмом своих форм и так или иначе желают его изменить. «Ваша грудь будет хорошо пахнуть, но маловероятно, что она вырастет», - заключил доктор.