Лабиринт в Китае установил три рекорда Гиннеса

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Лабиринт находится в городском округе Яньчэн, провинция Цзянсу. С воздуха он выглядит, как изображение гигантского лося, проходящего через поле.

Книга рекордов Гиннеса объявила о том, что лабиринт Yancheng Dafeng Dream Maze в Китае, занимающий территорию 35597 кв. м, установил три мировых рекорда.

Книга Гиннеса подтвердила, что лабиринт является самым большим в мире. Согласно второй номинации - это самый большой в мире лабиринт из живых изгородей. Третий рекорд был установлен благодаря крупнейшей в мире сети тропинок в лабиринте (общая длина тропинок – 9,45 км).

Лабиринт открылся для публики в конце 2017 года.

Массивный лабиринт включает в себя более 10 садовых зон отдыха, поэтому туристам, разгадывающим головоломку, есть где восстановить потраченную энергию.