Сегодня, 11:38

На протяжении дня военнослужащих кормят три – четыре раза. Это касается продовольственного пайка по норме №1.

Такое правило распространяется на, приблизительно, 600 тысяч военнослужащих. Минобороны не делает секрета из количества ежедневных приёмов пищи в армии и раскрыло его.

С сообщением об этом выступил генерал армии Дмитрий Булгаков, он является заместителем главы Минобороны.

С его слов, для того, чтобы достичь успеха в бою, социальные условия являются одними из самых важнейших

На протяжении мирного времени, 600 тысяч военнослужащих питаются 3 – 4 раза за день по продовольственному пайку, относящемуся к норме №1.

Сейчас, продолжил генерал, уже невозможно себе представить голодного военнослужащего.

В Сетях отметили, что не каждый отель Европы может позволить себе предоставить что-либо подобное для туристов.

При этом радует то, что ассортимент и качество приготовления блюд заметно улучшились. Теперь уже не встретить «дробь шестнадцать» или «кирзу», как её ранее называли.

Это плохо приготовленная слипшаяся перловая каша сизого цвета и осклизлого вида. Чтобы зачерпнуть её из бачка требовалось приложить немало усилий. Ею брезговали даже большинство «молодых», у которых аппетит всегда отменный.

В то же время есть и вопросы. Институт военных поваров, практически, упразднён. Как будет осуществляться питание бойцов в боевых условиях, не совсем понятно.