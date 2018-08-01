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Юзеры делятся в сети своим мнением по поводу нового королевского снимка.

Британская королевская семья все время находится под пристальным вниманием поклонников со всего мира. На этот раз фото Елизаветы II с правнуками шокировало пользователей. Они считают, что 92-летняя королева со своими наследниками в обычной одежде безо всяких изысков выглядит великолепно.

Внимание поклонников семьи привлек снимок еще и потому, что среди семерых детей находится и принц Джордж, который является следующим претендентом на престол после деда и отца. Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон отпраздновал свой первый пятилетний юбилей и в качестве подарка, бабушка преподнесла презент в виде эксклюзивной серии монет из золота, серебра и обычного металла номиналом в 5 фунтов стерлингов.

Королева не скупится на подарки своим наследникам. Она подарила громадный особняк принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, который находится на территории Виндзорского поместья.

В мае этого года прошло главное событие Соединенного Соролевства – свадьба принца Гарри и его возлюбленной, актрисы Меган Маркл. Невеста была одета в эксклюзивное свадебное платье от Givenchy. Гости британской свадьбы были шокированы священником Майклом Карри, который читал свою речь с айпада, при этом сильно жестикулировал и вскрикивал.