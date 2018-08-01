«Как Лепс Аллу ударил»: Лена Миро прокомментировала не мужской поступок Григория Лепса

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Скандальная блогер Лена миро не могла остаться в стороне и не прокомментировать вопиющий случай, который случился в российском бомонде. Журналистка свою новую статью посвятила не мужскому поступку Григория Лепса.

Российские СМИ обсуждают случай, когда популярный артист Григорий Лепс удалил журналистку Аллу Михееву, которая поинтересовалась у певца, сколько он заплатил, чтобы его дочь поступила в высшее учебное заведение. С одной стороны Миро пристыдила Лепса, поскольку считает, что женщин бить нельзя.

С другой стороны блогер раскритиковала журналистку, которой не стоило лезть в личную жизнь Григория. «Я крайне не люблю простодырость. Меня жутко раздражает, когда всякое быдло лезет в моё личное пространство с видом: «А чо такова?». Все эти «невинные» вопросики и непрошеные советики - независимо от их тона - вызывают во мне одно желание: двинуть в челюсть с ноги», - заявила Лена Миро.