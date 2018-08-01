Росконтроль назвал лучший соус для шашлыка

Сегодня, 09:50

Эксперты проверили 5 соусов, из которых выбрали самые безопасные для употребления.

Росконтроль провел собственное исследование соусов «Буздякский», «Миладора», «Савва», «Краснодарский» и «Славянский дар» и назвал лучший соус для шашлыка. Как оказалось, победителем в данной «томатной» гонке по составу, указанному производителем, стал соус «Краснодарский», который впервые был выпущен еще в СССР. В нем нет лишних и запрещенных добавок, а состав влючает в себя только натуральные компоненты. Самыми полезными веществами, который содержит соус, являются пектин и ликопин – природные антиоксиданты.

Второе место занял «Славянский дар», который тоже соответствует всем показателям безопасности. А вот в «Миладоре» нашли бензойную и сорбиновую кислоты, наличие которых нежелательно в данном типе продуктов.

«Савва» не понравился Росконтролю чрезмерным содержанием консервантов – их должно быть в два раза меньше. Его конкурент, «Буздякский» не имеет такой проблемы, зато, как и в «Миладоре», у него есть бензойная и сорбиновая кислота, а это недопустимо.

Скрывать частично состав продукта – это серьезное нарушение, по словам сотрудников Росконтроля. Многие производители заведомо умалчивают правдивую информацию, чтобы ввести покупателя в заблуждение. Бензойная кислота, по мнению экспертов, запрещена в соусах.

Проведенная проверка установила «реальных» победителей. Им стал «Буздякский», который содержит наименьшее количество нитратов. А вот в «лузерах» оказались «Славянский дар» и «Сава».

Покупатели часто не обращают внимания на состав покупаемых продуктов, а зря. Эксперты утверждают, что пристальное изучение состава может уберечь здоровье всей семьи от разрушительного эффекта. Важно знать и понимать, какие компоненты разрешены, а каких стоит избегать.