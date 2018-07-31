«Ну что, девушки, по Маргарите?»: Врачи рассказали об опасности коктейля

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Освежающий холодный напиток в разгар жаркого дня может из приятной прохлады отправить человека прямиком в реанимацию.

Врачи рассказали, что приготовление коктейля Маргарита сопряжено с опасностью заболеть из-за содержащихся в лайме остатков известкового раствора, который провоцирует фитофотодерматит - также известный как «болезнь Маргариты» или «болезнь лайма» (не путать с болезнью Лайма).

Большинство людей никогда не слышали о такой болезни, но ее симптомы протекают очень болезненно и способны уложить человека на больничную койку. Поэтому, прежде чем задать вопрос типа: «Ну что, девушки, по Маргарите?» - ученые советуют вспомнить об опасности его приготовления.

Ученые объяснили, что «болезнь Маргариты» вызывает химическая реакция сока лайма или его кожуры, который остается на коже человека, и при контакте с ультрафиолетом вызывает сыпь.

Доктор Роберт Лэнгли рассказал об опасности коктейля следующее: «В течение примерно 24 часов пациенты страдают от невыносимого жжения и зуда, а затем появляются отеки и даже волдыри». К счастью, отмечает доктор, это не повод отказываться от любимого напитка. Уберечься от болезни помогут простые меры безопасности – достаточно защитить кожу рук перчатками.

Интересно, что в определенных дозах и сочетаниях сок лайма обладает терапевтическим действием. Его широко используют для лечения псориаза и даже некоторых видов лимфомы.