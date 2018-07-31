Жительница Пензы недовольна «тухлым» ассортиментом в магазинах

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То ли дело девушка возвращает продукты в супермаркеты, которые оказываются либо покрытые плесенью, либо пропавшие.

Жительница Пензы пожаловалась, как она недовольна всем «тухлым» ассортиментом в большинстве магазинов. По ее словам, в один из них она недавно вернула испорченные сырки, а на прилавке другого гастронома увидела заплесневелый сыр. Женщина поделилась в Интернете фото, с загвоздкой подписан, что видимо они выводят новые сорта.

Также ей попадались на глаза протухшие овощи, никуда не годившиеся для покупки.

Все это – на полках в передовых сетевых супермаркетах.