Мужчина пожаловался на заплесневелый хлеб в «Магните»

Сегодня, 22:19

Жители района, в котором находится супермаркет, рассказывают, что там это постоянная проблема.

Мужчина пожаловался в группе «ВКонтакте» «Саратов Онлайн» на заплесневелый хлеб в «Магните». Как он написал под фото, эту буханку хлеба с «изумрудными вкраплениями» он заприметил еще днем, однако придя за покупками вечером, вновь ее увидел – сотрудники даже не соизволили убрать.

Магазин расположен на 1-м Магнитном проезде в доме №2 Кировского района.

Другие покупатели этого супермаркета также жалуются, что просрочку встречают на прилавках тут часто, особенно молочные продукты и мясо.