Персональный будильник-чайка: Женщина проснулась от странного шума

Сегодня, 21:48

Необычное животное потревожило женщину ранним утром.

Владельцам домашних животных знакомо чувство, когда их питомцы достаточно рьяно будят рано утром. Однако, женщина, отдыхающая на природе в палатке, 49-летняя Рейчел Бернс, не ожидала, что ее по утру разбудит чайка.

Когда она проснулась от странного шума и разглядела на поверхности палатки чьи-то следы, она поделилась с пользователями социальных сетей, какой у нее персональный будильник-чайка и сообщила, что эта же птица полетела будить и остальных участников похода. Хоть у каждого на телефоне и есть будильник, однако, чайка - это нечто экзотическое и более интересное, считает Рэйчел. И, кажется, пользователи Сети с ней более чем согласны.